VIDÉO - Voitures brûlées : la double peine des propriétaires qui se retrouvent avec une facture à payer

La question de l'indemnisation est en effet cruciale. Les assurés tous risques sont couverts contre l'incendie. Il existe néanmoins deux conditions à respecter pour être remboursé : déposer plainte et déclarer le sinistre dans les 30 jours suivants. Le cas de figure est le même concernant les assurés au tiers avec une garantie vol et incendie. L'indemnité perçue dépendra ensuite de la valeur du véhicule, du contrat et du niveau de franchise. Dans tous les cas, la compensation n'atteint presque jamais l'intégralité du préjudice subi. Ne sera pas non plus indemnisée la gêne occasionnée ou l'impossibilité, par exemple, de se rendre au travail.