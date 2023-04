VIDÉO - Top départ pour la déclaration de revenus : les nouveautés de la campagne 2023

Jusqu'à présent, il était possible de racheter ses RTT non posés, si l'accord collectif de l'entreprise le prévoyait. Cependant, leur monétisation était soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Mais, depuis l’été dernier, ce n'est plus le cas. Les rémunérations versées bénéficient du régime fiscal et social des heures supplémentaires, précise le ministre du Travail. L'argent qui en découle, dans la limite de 7500 euros, est donc exonéré d'impôts et de cotisations. Il reste toutefois soumis à la CSG et à la CRDS et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence, précise l'administration fiscale.