Les petits boulots, même mal payés, comptent-ils pour la retraite ? Le 20H vous répond

Les petits boulots, même mal payés, sont-ils comptabilisés pour la retraite ?

Ça dépend ce que vous entendez par "mal payés". Pour qu’ils soient pris en compte, vous devez gagner au moins 1690,50 euros sur une période d’un an. Ça vous donne droit à un trimestre pour votre retraite. "La validation de vos trimestres d’activité dépend des sommes sur lesquelles on a cotisé et non de la durée du travail", précise-t-on à l’Assurance retraite. Concrètement, un job d’été au mois d’août avec un salaire de 1.700 euros bruts permet donc de valider un trimestre. "Même des emplois saisonniers ou des stages rémunérés peuvent donc créer des droits à la retraite", ajoute-t-on à l’Assurance retraite.

Sauf... s’ils sont très mal payés ! "Cela peut poser problème pour les jobs d’été à temps partiel", tempère Virginie Dupeyrat, experte sur la question des retraites, directrice du cabinet MB Consultants. Par exemple, si vous avez gagné 1.000 euros au total pour un job d’été de deux mois, vous ne gagnez aucun trimestre pour votre retraite.