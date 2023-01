Tous les retraités, futurs et actuels, toucheront-ils le minimum de 1200 euros ? Le 20H vous répond

D’ailleurs, on parle bien d’un montant brut, qui est donc soumis aux prélèvements obligatoires, comme la CSG. In fine, vous aurez forcément moins de 1.2000 euros dans votre poche. Autre point important : ce minimum de pension sera indexé sur le SMIC, "et non sur l’inflation", pour que la retraite soit toujours équivalente "à 85% du SMIC net" dans les prochaines années.

Quid des retraités actuels ? Le gouvernement a promis également une revalorisation, mais elle doit être validée par les parlementaires. "Ce sont en particulier les anciens travailleurs indépendants, les femmes et les anciens agriculteurs qui sont concernés", peut-on lire dans le dossier presse.