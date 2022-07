Train : 100 000 objets perdus chaque année

Au-delà des objets insolites, voici le podium des grands oubliés de vos trajets. Les bagages arrivent en tête, suivis des appareils électroniques et enfin des vêtements. Seule une personne sur trois vient finalement réclamer son objet. Et passé 30 jours, il est soit détruit, soit donné à des associations, comme les vêtements. Pour les appareils hi-tech et les bijoux, ils sont remis à Amal et Sébastien. Ils sont commissaires-priseurs et revendent pour le compte de l’État les objets aux enchères.