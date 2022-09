Transports publics : les tarifs vont-ils flamber ?

L’Île-de-France n’est pas la seule à devoir prendre cette décision. À Lyon, les abonnements vont augmenter. Là encore, on ne sait pas de combien. C’est déjà le cas dans les bus entre Versailles et Aix, de 42 à 57 euros, à Toulouse : c’est plus un euro. Mais certaines municipalités font d'autres choix.