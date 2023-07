Je subis les nuisances du supermarché installé à côté de chez moi : le 13H à vos côtés

Pour mesurer ce volume sonore et prouver les faits, il faut faire appel à un expert. La durée de la nuisance est également prise en compte. Vos options si vous êtes dans le cas d'Alexis : alerter le directeur du magasin, faire appel à un conciliateur de justice ou contacter le maire, garant de la sécurité publique. Sinon, le plus efficace est de prendre un avocat et de faire une demande d’expertise judiciaire.

Si les seuils sont effectivement dépassés et que rien ne se passe, on engage une procédure pour trouble anormal de voisinage. Retrouvez les explications plus précises de Thierry Coiffier dans la vidéo en tête de cet article.