Le chien du voisin aboie en permanence, que faire ? Le 13H à vos côtés

Comment s’y prendre pour faire respecter ses droits ? Déjà, allez voir votre voisin ! Par le dialogue, on peut réussir à résoudre des situations. Souvent, le propriétaire n’a pas conscience des nuisances. Autre solution : on peut faire appel à un conciliateur

de justice. Ensuite, vous pouvez faire appel au service d’hygiène ou de santé de votre commune afin qu’il vienne constater les nuisances. De même, surtout en cas de tapage nocturne, vous pouvez contacter la police ou la gendarmerie, le propriétaire de l’animal risque une amende de 68 euros.

Et si rien n’y fait ? Attention, parce que si le propriétaire ne réagit pas, et que les forces de l’ordre constatent une nouvelle fois un tapage, il est possible qu’elles confisquent l’animal. Et enfin, vous pourrez faire une procédure devant le tribunal judiciaire, où vous pourrez même obtenir une indemnisation de votre préjudice, car on connaît les ravages du bruit sur la santé. Il reviendra au propriétaire de l’animal de vous indemniser.