Mon voisin épand du fumier dans son jardin, en a-t-il le droit ? Le 13H à vos côtés

Philippe, d’Aubigny-sur-Nère, dans le Cher, a un problème avec son voisin : celui-ci épand du fumier dans son jardin. Philippe est incommodé par l’odeur. Que peut-il faire ?

La maison de Philippe se situe en ville, elle est située à une dizaine de mètres du jardin où est épandu le fumier. Ce dernier est un engrais naturel très efficace, mais au niveau des odeurs, ce n’est pas forcément agréable... Et les nuisances olfactives peuvent très bien, à l’instar d’autres nuisances, être considérées comme un trouble anormal de voisinage.

Je vous rappelle que la preuve de ce trouble peut être apportée par tous moyens, en l’occurrence un constat établi par un commissaire de justice (un huissier) ou par les services d’hygiène de la mairie par exemple. Ils constateront les éventuelles nuisances olfactives. Mais attention, le trouble sera beaucoup plus facilement reconnu si l’on se situe en ville plutôt qu’à la campagne. Comme pour le chant du coq. D’autant que depuis la loi du 29 janvier 2021, qui protège le patrimoine sensoriel des campagnes, les sons et les odeurs ne peuvent plus être la cause de troubles anormaux de voisinage en milieu rural.