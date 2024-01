La fumée de la cheminée de mon voisin me gêne, que faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Loire-Atlantique, qui se plaint des nuisances engendrées par la cheminée de son voisin. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

La fumée de la cheminée de mon voisin m'incommode. Que puis-je faire ?

Joséphine, de La-Chapelle-des-Marais, en Loire-Atlantique, se plaint des nuisances qu’elle subit à cause de la cheminée de son voisin. De la fumée s’infiltre dans sa maison, elle est très incommodée. Il y a un document de référence dans le domaine, c’est la norme NF DTU 24.1 Que dit-il ? La partie extérieure du conduit de fumée doit dépasser d’au moins 40 centimètres le faîtage du toit de toute construction située à moins de 8m. En clair, la cheminée doit être plus haute que les toits alentours dans un rayon de 8 mètres.

Dans le cas de Joséphine, la cheminée est plus basse que son toit. Elle peut donc mettre en avant le trouble anormal de voisinage qu’elle subit. Sachez que même si le conduit de cheminée respecte les normes, cela n’empêche pas qu’un trouble anormal de voisinage puisse être constitué.

Alors, que faire ? D’abord et surtout, on commence par aller voir son voisin. Il ne se rend peut-être pas compte des nuisances que sa cheminée, ou son poêle d’ailleurs, produit. Donc on discute et on voit si une solution peut être trouvée, notamment celle de surélever un peu le conduit, ce n’est pas non plus une dépense gigantesque.

Et si ça coince ? On peut faire appel à un conciliateur de justice. Et si ça bloque toujours, il faut engager une action devant le Tribunal judiciaire pour trouble anormal de voisinage. Il faudra notamment produire un rapport d’expert. Dans le cas de Joséphine, cela s’est un peu débloqué, son voisin a accepté de surélever son conduit de cheminée d’1,30 m, mais Joséphine dit qu'elle subit encore quelques nuisances.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.