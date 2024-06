Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de la Vienne à propos des nuisances sonores du bassin d'agrément construit par son voisin. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Mon voisin a construit un bassin d’agrément dans son jardin, le bruit des grenouilles me dérange beaucoup. Que faire ?

Le voisin de Patrick, de Saint-Savin, dans la Vienne, a fait construire un bassin d’agrément, il y élève des carpes japonaises.

Le problème, c’est que ce bassin attire des grenouilles et pendant la période de reproduction, globalement de mars à juillet, le bruit des coassements insupporte Patrick. La fenêtre de sa chambre est à moins de 15 mètres de ce bassin.

Peut-on construire librement un bassin chez soi, y a-t-il des règles ? D’un point de vue réglementaire, ce bassin peut être considéré comme une mare. Et si l’on regarde le Règlement sanitaire départemental, article 92, voilà ce qu’on peut lire : "La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire. Elle est, en outre, interdite à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers".

Patrick peut déjà contacter la mairie et demander si les autorisations ont été délivrées. Ensuite, il faut agir sur le plan du trouble anormal de voisinage. On sait que le bruit en journée ou la nuit doit respecter certaines règles, certains seuils et si ce n’est pas le cas, le trouble anormal sera retenu.

Et pour ce qui concerne le bruit des grenouilles ? La Cour de cassation a déjà tranché ce genre de litige en 2017. Elle a confirmé la condamnation d’un propriétaire par la Cour d’appel de Bordeaux. Il avait fait creuser un bassin qui lui aussi attirait les grenouilles. Le trouble anormal de voisinage a été reconnu et le propriétaire a dû reboucher son bassin

.

Patrick doit donc mettre en demeure ce voisin de faire cesser le trouble, malheureusement, à part reboucher son bassin, il n’y a pas vraiment d’autres solutions. Ensuite, il faudra saisir un conciliateur de justice, puis lancer une procédure devant le tribunal de proximité pour trouble anormal de voisinage.

