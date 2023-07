Mon voisin du dessus fait trop de bruit avec son activité professionnelle : le 13H à vos côtés

L’émergence globale, c’est la différence entre le bruit qu’il y a chez vous normalement et le bruit quand le prothésiste travaille par exemple. En tout cas, c’est difficile à mesurer soi-même, surtout qu’il y a une notion de durée du bruit qui s’ajoute. Le plus efficace, c’est de prendre un avocat et de faire une demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés. Et si l'on s’aperçoit que les seuils sont dépassés, on se lance dans une procédure pour trouble anormal de voisinage, fort de son expertise judiciaire.

Vous pourrez obtenir que cesse le trouble de jouissance que vous subissez, cela peut être une isolation supplémentaire aux frais du prothésiste concernant la mère de Sabrina. Elle peut aussi obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi jusqu’à la cessation du trouble.