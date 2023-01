Je suis voisin d'une station de lavage et je n'en peux plus : le 13H à vos côtés

Martine de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin habite en face d’une station de lavage. Les nuisances sonores et olfactives sont nombreuses selon elle, et elle ne sait plus quoi faire.

La station de lavage en face de laquelle habite Martine est ouverte de 7h à 22h, tous les jours, du lundi au dimanche.

Il y a une règle en la matière, elle est énoncée par l’article 1336-7 du Code de la Santé publique : le bruit provenant d’activités commerciales, industrielles ou artisanales ne doit pas être la cause d’un dépassement, par rapport au bruit ambiant, de plus de 5 dB le jour et 3 dB la nuit. Ce sont des seuils qui peuvent paraître faibles, mais quand le bruit est continu, dure 8 heures par jour, la nuisance est réelle. Et peut avoir des conséquences sur la santé. C’est d’ailleurs pour cela qu’il existe des coefficients de pondération en fonction de la durée du bruit. Tout cela est très bien détaillé ici.

Comment prouver que le bruit dépasse bien les limites autorisées ? Comme l’explique très bien l’UFC-Que Choisir, "pour faire réaliser gratuitement une mesure, contactez les services d’hygiène de la mairie ou de l’agence régionale de santé, ils sont équipés d’appareils homologués pour mesurer le niveau de bruit."