Un artisan peut-il me proposer un crédit à la consommation pour financer mes travaux ? Le 20H vous répond

Doit-on obligatoirement payer une partie des travaux à la signature du devis. Si oui, à quelle hauteur ?

Il n’y a pas de règle, donc pas d’obligation formelle ! "Ça dépend de ce que vous négociez avec l’artisan et surtout de la date de réalisation des travaux", explique Raphaël Bartlomé, de l'UFC-Que Choisir, qui a consacré un dossier à la question épineuse du devis. Quand le professionnel compte-t-il commencer à travailler chez vous ? Normalement, cette date est précisée sur le devis. "À défaut, c’est trente jours à compter de la signature du devis".

Ce qui est sûr, c’est que plus cette date de début des travaux est lointaine, plus vous avez intérêt à garder votre argent. "D’abord parce que la somme versée vous engage, qu’il s’agisse d’arrhes ou d’un acompte", précise Olivier Gayraud, juriste de la CLCV, qui a aussi travaillé sur le sujet.

Quelle est la différence juridique entre arrhes et acompte ? Tout est expliqué sur le site de l’Institut National de la Consommation. "Si vous avez versé des arrhes, vous les perdez si vous revenez sur votre décision. Si vous avez versé un acompte, votre engagement va encore plus loin, vous perdez la somme versée et l’artisan peut vous demander des dommages et intérêts". L’usage veut que l’artisan vous réclame des arrhes, équivalentes au montant des fournitures qu’il doit acheter pour commencer les travaux chez vous.

Le professionnel a effectué des travaux non-prévus au devis et me présente la facture après coup. Dois-je payer ?

Là pour le coup, c’est un non catégorique. Un devis est un contrat et il vous engage, vous et le professionnel, exclusivement pour les prestations et le prix prévus initialement. Le site du service public précise dans cet article tous les éléments qui doivent être précisés dans un devis.

"Tout ce qui est fait en plus, c’est du bonus pour vous et tant pis pour ce professionnel, qui a l’obligation de présenter une facture conforme au devis", décrypte Raphaël Bartlomé. Voilà pourquoi il faut impérativement établir un devis avant de commencer les travaux, même si vous êtes dans une situation d’urgence. Olivier Gayraud alerte sur les abus lors des dépannages à domicile : "Le serrurier vous présente la facture et le devis en même temps, une fois qu’il a réparé votre porte. Et là, quel que soit le montant demandé, vous êtes obligé de payer".

Dans cette page, l’Institut National de la Consommation précise toutes les précautions à prendre si vous faites appel à un professionnel dans l’urgence.