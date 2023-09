Un assureur peut-il refuser mon dossier sous prétexte que j'ai eu trop de sinistres ? Le 20H vous répond

Un assureur peut-il refuser mon dossier sous prétexte que j’ai eu trop de sinistres ?

Oui, soit parce que vous êtes un chat noir, soit parce que votre profil ne lui convient pas. Quand vous changez d’assurance automobile par exemple, le nouvel assureur a toujours accès à votre passé d’automobiliste : vous devez obligatoirement lui fournir un relevé d’informations. Dans le cas d’une assurance habitation, vous devrez répondre à un questionnaire plus ou moins précis selon l’assureur.

"Il faut répondre complètement et le plus exactement possible au questionnaire d’assurance, car leurs déclarations engagent les assurés", conseille-t-on à France assureurs, qui défend les intérêts des professionnels du secteur.