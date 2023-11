Un ballon de foot a endommagé mon pare-brise, qui doit payer ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de l'Aisne : le pare-brise de la voiture de sa fille a été endommagé par un ballon. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Catherine, de Dolignon, dans l’Aisne, explique que le ballon de foot d'un jeune homme a endommagé le pare-brise de sa fille, et que les assurances se renvoient depuis la balle en prétextant un manque de documents. Qui doit prendre en charge les réparations ?

Regardez les dégâts causés par un ballon de foot sur le pare-brise de Catherine :

DR

Dans ce genre de situation, ce qui est important, c’est d’arriver à identifier l’auteur des dégâts parce que si on n'y arrive pas, quand le tiers n’est pas identifié, vous n’aurez droit à rien si vous êtes assuré au tiers. En tous risques, les réparations seront prises en charge, mais vous aurez quand même à payer une franchise. C’est ce qu’il se passe quand c’est un gravillon ou un caillou qui a endommagé votre pare-brise.

Si le responsable est identifié, il y a deux cas de figure. "Si le joueur évolue dans un club, dans le cadre d’une association sportive, alors dans ce cas il possède une licence", nous explique maître Thomas Certin, avocat au barreau de Paris, spécialiste en Dommages Corporels et Droit des Assurances. "Dans cette licence, il y a une garantie Responsabilité Civile, c’est cette assurance qui prendra en charge les réparations". "Si le joueur n’est pas licencié, il doit se tourner vers son assurance multirisque habitation dans laquelle est incluse la garantie Responsabilité Civile", poursuit maître Certin. Si le joueur est mineur, c’est l’assurance multirisque habitation de ses parents qui interviendra.

Et si ça ne se passe pas bien avec votre assurance, qu’elle vous dit que tout n’est pas pris en charge ? "S’il y a un désaccord sur le montant de l’indemnisation, il ne faut pas hésiter à demander une contre-expertise", nous dit maître Certin. C’est vrai que souvent, quand l’expert de l’assurance annonce le montant de l’indemnisation, on pense que c’est définitif. Non, on peut le contester. Les frais peuvent même être supportés par l’assurance.

S’il y a un litige sur le principe même de l’indemnisation, c’est-à-dire qu’on vous dit que vous n’y avez pas droit, on peut contester par lettre recommandée auprès de son assurance, puis saisir le Médiateur de l’Assurance. Mais très vite, mieux vaut faire appel à un avocat et lancer une procédure devant le tribunal judiciaire.

