Un billet pour les vacances, épisode 2 : défi des vacances, 300 euros tout compris

C'est parti pour la deuxième étape, avec comme direction Clermont-Ferrand. Laura, notre conductrice, vit à La Rochelle et se rend plusieurs fois à Bordeaux pour son travail. Elle est fan du covoiturage. Après deux heures de route, on procède au changement de voiture et de pilote, un Auvergnat. Ses conseils culinaires sont précieux. Devant nous, on admire un environnement naturel exceptionnel. Des volcans, c'est sûr que nous sommes en Auvergne. Avec 33 euros par personne, c'est tout simplement imbattable. La suite dans le reportage en tête de cet article.