Un boîtier fibre a été posé sans mon autorisation sur ma maison, est-ce légal ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de la Sarthe, qui a découvert un boîtier fibre installé sur sa maison sans son autorisation. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Sophie, d’Allonnes, dans la Sarthe, explique qu'un boîtier fibre a été posé sur la façade de sa maison, sans son autorisation. Que peut-elle faire ?

Sophie est partie un matin travailler, et le soir en revenant, regardez ce qu’elle a découvert : un boîtier fibre posé sur la façade de la maison.

TF1

On précise qu’elle n’a pas fait de demande de raccordement et qu’elle n’a pas donné son autorisation non plus pour cette installation. Elle est assez embêtée parce qu’elle pense faire un ravalement de façade et elle ne sait pas si elle peut faire démonter ce boîtier, et qui doit payer.

Voici quelques explications. La volonté de déployer la fibre dans tout le pays à un rythme très élevé a nécessité des assouplissements législatifs. C’est le cas de la loi pour une République Numérique de 2016. Dans l’article 48, on lit que les opérateurs bénéficient d’une servitude afin de permettre l’installation des équipements du réseau sur des bâtiments d’habitation. En clair, il n’est systématiquement nécessaire pour l’opérateur d’obtenir l’autorisation du propriétaire.

Attention parce qu’il y a quand même des limites. Tout cela dit, la loi est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’État par le maire de la commune. Et pour délivrer cette autorisation, le maire doit informer les propriétaires concernés.

D’ailleurs, une fois le projet présenté, les propriétaires doivent avoir au moins deux mois pour présenter leurs observations.

En cas de contestation, la loi prévoit que c’est le Président du Tribunal Judiciaire qui va fixer les modalités de la servitude, du droit de passage.

Je précise aussi que si on accepte l’installation, celle-ci doit se faire dans les règles de l’art, le technicien peut percer les murs mais pas les fenêtres par exemple, il doit s’assurer de l’étanchéité, etc.

Concernant Sophie, elle doit aller se renseigner en mairie, elle peut aussi contacter le service client de l’opérateur pour demander des explications. Je vous rappelle aussi l’existence de la Médiatrice des communications électroniques, tout cela pour éviter de lancer une procédure devant le tribunal judiciaire.

