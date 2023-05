Un chemin de ma commune est en mauvais état, qui doit l'entretenir ? Le 13H à vos côtés

Frédéric, de Bricquebec, en Cotentin, a un problème avec le chemin qui mène à son entreprise, une pension canine. Il est selon lui mal entretenu. Que peut-il faire ?

La première chose à faire, c’est de vous rendre à la mairie de votre commune et de demander des informations sur le chemin.

Il y a deux options :

- Il est classé "voie communale", dans ce cas pas de problème. Sans contestation possible, c’est à la commune de l’entretenir.

- Il est classé "chemin rural". Et là, ça devient plus compliqué. Comme nous l’explique maître Laurent Latapie, avocat à Fréjus, "un chemin rural appartient bel et bien à la commune, mais plus spécifiquement à son domaine privé. Et donc, elle n’est pas dans l’obligation de l’entretenir".