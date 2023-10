Un commerçant m'a refusé un billet légèrement déchiré, est-ce légal ? Le 13H à vos côtés

Peut-on échanger son billet quel que soit son état ? La règle est la suivante et elle est assez protectrice, vous allez le voir : il faut qu’au moins la moitié de votre billet soit en bon état.

Cela laisse quand même une marge. Dans ce cas, le billet abimé sera échangé directement contre un billet neuf. Et même si ce n’est pas le cas, ne perdez pas espoir, vous pouvez bénéficier d’un remboursement partiel. Le billet sera expertisé et on vous fera un virement du montant qui vous est accordé.