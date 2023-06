Un conducteur a accroché ma voiture et pris la fuite, comment éviter la franchise ? le 13H à vos côtés

Fabien, du Loroux-Bottereau, en Loire-Atlantique, a un problème avec son assurance. Un conducteur indélicat a accroché son véhicule avant de prendre la fuite. Est-il normal qu'il doive payer une franchise ?

Si le conducteur qui vous a accroché prend la fuite, il faut vraiment essayer de noter sa plaque d’immatriculation, prévenir tout de suite la police et rechercher des témoins. Le but, c’est de faire en sorte que le chauffard en fuite soit identifié, cela aidera au niveau des assurances. Juste une parenthèse, sachez que le chauffard en fuite risque gros : selon l’article L 231-1 du Code de la route, la peine est de 3 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Le conducteur risque aussi un retrait de 6 points sur son permis de conduire.

Il est indispensable de porter plainte et de joindre cette plainte dans la déclaration de sinistre que vous allez faire auprès de votre assurance. Il faut le faire dans les cinq jours. Ensuite, tout va dépendre de votre niveau d’assurance, si vous êtes au tiers ou en tous risques. Globalement, si vous êtes assuré au tiers et que le fuyard n’a pas été identifié, vous n’aurez droit à rien. Il n’y a que si vous avez subi des dommages corporels que vous pourrez demander une indemnisation au Fonds de garantie des assurances obligatoires.