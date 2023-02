Comptes bancaires oubliés : comment savoir si l'on a de l’argent qui dort à récupérer ?

Bien que le moteur de recherches soit rapide et gratuit, certains ne veulent tout de même pas le solliciter. "Je n'aurai rien de ce côté-là, j'en suis sûr", affirme un passant dans le reportage de TF1. Pourtant, il est souvent possible de récupérer une enveloppe non négligeable : depuis 2017, 684,1 millions ont été rendus à des particuliers, en provenance de comptes inactifs pour les deux tiers, de contrats d'assurance vie non réclamés pour un quart et enfin d'épargne salariale pour le reste, d'après Le Parisien. Ainsi, depuis le lancement du service, les bénéficiaires ont récupéré en moyenne 2583 euros.

Attention à ne pas louper le coche : passé les 20 ans, la somme se retrouvera dans les caisses de l'État, et il sera alors vraiment trop tard pour tenter de la récupérer. À noter qu'il n'existe pas d'autres moyens pour récupérer ces pactoles que de passer par la plateforme Ciclade, puisque la Caisse de dépôts ne contacte en aucun cas les particuliers et les notaires pour les informer qu'une cagnotte non réclamée les attend. Soyez donc vigilants face aux tentatives de fraude qui commencent déjà à essaimer.