Un saisonnier peut-il toucher une prime de précarité à la fin de son contrat ? Le 20H vous répond

Attention, il y a toutefois quelques exceptions : pas de prime de précarité si le salarié en CDD refuse un CDI pour occuper le même poste. Le contrat de saison n’obéit pas aux mêmes règles. "Il peut ne pas comporter de date précise d’échéance, mais il doit néanmoins préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d’emploi", peut-on lire sur le site de Pôle Emploi. Ce type de contrat ne donne pas droit à une prime de précarité. En revanche, l’indemnité compensatrice de congés payés est bien versée, comme pour un CDD classique. Cette somme d’argent "correspond au nombre de jours de congés payés que le salarié a acquis et non pris à la date de rupture", explique le site du service public.

Vous pouvez utiliser ce simulateur pour calculer le montant de votre indemnité de départ.