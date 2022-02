Le retour en grâce de l’assurance-vie

L'année dernière, l'agence MMA a enregistré 30% de contrats en plus. Selon le gérant, le confinement expliquerait cet engouement : "Le confinement de 2020 a généré des liquidités et ces derniers ont permis aux ménages français de les placer sur des contrats d'assurance-vie". Un placement qui peut rapporter entre 1% et 2%. C'est un peu plus que le Livret A.