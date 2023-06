Une ligne électrique passe juste au-dessus de mon jardin : le 13H à vos côtés

Il y a plusieurs cas de figure. Si le câble en question sert alimenter votre maison, c’est assez simple. Parce que cela veut dire que l'ancien propriétaire de votre maison a donné son accord pour ce raccordement. Si ce câble vous gêne et que vous souhaitez son déplacement, vous devez contacter Enedis pour obtenir un devis. Les travaux seront à votre charge. "Cela peut aller de 1000 euros pour les cas les plus simples à plusieurs milliers d’euros pour les plus complexes", nous dit Enedis. "Il se peut aussi qu’une ligne aérienne ait été mise hors service. C’est le cas quand la ligne a été enterrée. Dans ce cas, la suppression du poteau et de la ligne est à la charge d’Enedis", nous confirme Enedis.

Deuxième cas de figure : la ligne ne sert pas à raccorder votre maison, mais celle du voisin. C’est rare, mais cela peut arriver. Il faut vérifier dans votre titre de propriété que figure bien une servitude, c’est-à-dire le droit pour votre voisin de faire passer ce câble électrique au-dessus de chez vous. Si elle existe, pas de problèmes. S’il n’y en a pas, et que l’installation a moins de 30 ans, il faudra négocier cette servitude (ce droit de passage) et cela peut donner lieu à une indemnisation.