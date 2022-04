Une téléconsultation est-elle remboursée par la Sécu comme une consultation classique ? Le 20H vous répond

Est-on remboursé si l'on commande des lunettes sur internet ?

Oui mais à plusieurs conditions ! D’abord, il faut que le site en question soit bien "agréé par la Sécurité sociale". Vérifiez donc bien que cette mention figure sur la page. Et puis, il vous faut toujours une ordonnance en cours de validité. Ordonnance que vous devrez renvoyer à la Sécurité sociale, en plus de la facture et votre feuille de soins, pour obtenir le remboursement.