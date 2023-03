VIDÉO - Vacances d'été : comment acheter ses billets de train au meilleur prix ?

Dès six heures ce mercredi matin, les professionnels des bonnes affaires étaient sur leur application SNCF Connect. L'objectif, être les premiers à réserver leurs billets pour les vacances d'été. Mais pour les voyageurs que nous avons rencontrés, mauvaise surprise : le tarif est nettement plus élevé que l'an dernier. "J'ai payé, là, 102 euros, et l'année dernière pour la même destination, j'étais à 75 euros", assure une femme. "J'ai l'impression qu'on paie 20 à 40 euros de plus par trajet, facilement", souligne une autre.