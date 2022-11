Vente directe, la revanche des petits producteurs

Chez les Gaec, on est maraîchers depuis quatre générations. Pour vendre leurs légumes franchement cueillis, ils les déposent directement au bout de leur terrain dans leurs casiers automatisés. Grâce à ce système, ils peuvent désormais vivre de leur production en proposant leur propre prix et ça change tout. C'est aussi moins cher pour les clients. Une laitue est vendue un euro alors que c'est plus de 1,50 euro en grande surface.