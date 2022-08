Ces règles à connaître pour éviter les arnaques pendant les vacances

• Séjour réservé : si vous n'êtes plus disponible, cédez votre voyage

Vous avez réservé un séjour, mais avez un empêchement de dernière minute ? S'il s'agit d'un forfait touristique (c'est-à-dire un package d'au moins deux prestations de plus d'une nuit et proposé à un prix tout compris), vous pouvez céder votre contrat à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Il convient alors d'en informer le vendeur par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le départ (quinze jours dans le cas d'une croisière). Des frais supplémentaires (visa par exemple) peuvent cependant être occasionnés. À noter que vous restez solidairement responsable du paiement du solde vis-à-vis du professionnel.

• Hôtel : vous êtes célibataire, on ne peut pas vous refuser une chambre

Certains hôteliers, n'ayant pas (ou plus) de chambre individuelle à disposition, refusent de louer une chambre double à un célibataire, même au tarif double. Il arrive en effet que cette mauvaise foi se manifeste en pleine saison chez des professionnels craignant de perdre le bénéfice d'une deuxième pension ou demi-pension. Ce refus de vente est une discrimination liée à la situation de famille (articles L.225-1 à 225-4 du Code pénal).

• Chambre réservée : n'arrivez pas trop tard sans prévenir

L'heure limite d'arrivée à l'hôtel n'est pas réglementée, mais il est fortement recommandé de prévenir l'établissement si vous devez arriver tard. À défaut, il pourrait en effet disposer de votre chambre après 19h. À noter que dans le cas d'une réservation avec versement d'arrhes, l'hôtelier doit attendre le lendemain, à partir de la fin de matinée, pour louer votre chambre. N'arrivez pas non plus trop tôt : vous ne pouvez pas exiger que les clefs vous soient remises avant 17h.