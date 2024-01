Je découvre que ma cheminée n'est pas aux normes : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question de Johnny, habitant de l’Aube : il a découvert que la cheminée de sa maison récemment achetée était non conforme. Thierry Coiffier lui délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai acheté une maison et une fois entré dans les lieux, j’ai découvert que la cheminée n’était pas aux normes. Que puis-je faire ?

Johnny, de Saint-Martin-de-Bossenay, dans l’Aube, a acheté une maison il y a deux ans. Quand il est entré dans les lieux, il a fait procéder à un ramonage. L’entreprise lui dit qu’elle ne pouvait pas intervenir, car les boisseaux n’étaient pas dans l’axe. La cheminée a été déclarée non conforme et même dangereuse puisque la fumée aurait pu avoir du mal à s’évacuer. Alors question : avant la transaction, le vendeur ne devait-il pas fournir un certificat de ramonage à l’acheteur ?

Ce certificat ne fait pas partie, à proprement dit, des diagnostics, des documents obligatoires à fournir avant une vente. Il n’y a pas de loi qui y oblige. En revanche, des arrêtés municipaux ou préfectoraux obligent les propriétaires à effectuer un ramonage tous les ans, donc le vendeur devait forcément en posséder un. S’il ne l’a pas fourni, c’est peut-être qu’il n’a pas pu l’obtenir parce que sa cheminée n’était pas aux normes. En tout cas, en tant qu’acheteur, vous êtes tout à fait en droit de demander ce certificat et si l’acheteur refuse, cela doit vous interpeller.

"Si le vendeur a sciemment caché les problèmes sur la cheminée alors qu’il en avait connaissance, l’acheteur peut invoquer la garantie des vices cachés", nous explique maître Juliette Bayle, avocate en droit immobilier et de la construction au barreau de Paris. "Si une clause d’exclusion de cette garantie a été insérée dans l’acte de vente, elle ne sera pas applicable si l’on prouve la mauvaise foi du vendeur", poursuit-elle.

"Concernant l’agent immobilier, il est tenu par un devoir de conseil. Donc il aurait dû alerter le vendeur et l’acheteur de l’importance du certificat de ramonage", explique encore maître Juliette Bayle.

En cas de procédure, l’agent immobilier pourrait être condamné à verser une indemnisation. Comment s’y prendre concrètement ? Il faut déjà une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et l’agent immobilier en mettant en avant pour l’un le vice caché, pour l’autre le manquement au devoir de conseil. Si rien ne se passe, on fait appel à un conciliateur de justice, je vous rappelle que c’est obligatoire avant de saisir le tribunal, depuis octobre dernier.

Et enfin, il faut faire une procédure devant le Tribunal judiciaire pour actionner la garantie des vices cachés. On peut obtenir soit l’annulation de la vente ou une réduction sur le prix, c’est sans doute la solution la plus adéquate dans le cas de Johnny, une réduction équivalente à la mise aux normes de la cheminée.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.