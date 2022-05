Virement bancaire instantané : pratique, fiable, mais encore trop cher

Ces applications remportent un succès fou auprès des moins de 30 ans. Lydia, Paylib et Pumpkin sont les plus connues. Elles permettent avant tout de faire des virements en temps réel entre particuliers et en toutes circonstances. On peut aussi faire des achats entre particuliers, mais aussi payer des artisans ou des professionnels de santé, comme Thaïs Biénabé, psychologue clinicienne. Désormais, un patient sur deux lui fait un virement instantané.