Comment faire valoir son "droit à la prise" électrique en copropriété ? Le 13H à vos côtés

Pourquoi cela pose problème dans le cas d'Alain ? Parce que le syndic peut quand même s’opposer à cette demande, mais il doit alors justifier d’un motif légitime et sérieux. Parmi ces motifs, il y a le souhait de la copropriété d’entreprendre elle-même des travaux d’installation de bornes de recharge collectives sur différentes places de parking. Le but, on peut le comprendre, c’est de ne pas avoir de doublons de travaux inutiles. Les travaux doivent être faits dans les six mois après soumission de la lettre recommandée. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de commencer vos propres travaux. Tout ceci concerne aussi les locataires, qui eux devront faire la demande à leur propriétaire.