Voitures d'occasion : mode d'emploi pour acheter au juste prix

Le problème est que plus les particuliers tardent à acheter un véhicule neuf, plus leur ancien véhicule tarde à arriver sur le marché de l’occasion. Les stocks sont donc au plus bas, et la loi de l’offre et de la demande fait monter les prix, même chez les particuliers. "Là, on a un véhicule qui a une vingtaine d'années, il coûte 2500 euros. Il y a encore un an et demi, deux ans, il se vendait 1 000-1 500 euros", explique un spécialiste.

Pour être sûr de payer le prix juste, comparez bien les offres sur plusieurs sites de revente. Certains concessionnaires conseillent même d’attendre que les prix redescendent avant d’acheter. Autre option plus étonnante : à Lyon ou à Marseille, ces scanners qui permettent d'obtenir une estimation de votre véhicule par des experts du marché.