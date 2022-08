Vols annulés ou retardés : le parcours du combattant pour se faire indemniser

La situation ne s’est pas arrangée pour les passagers cet été. Entre les mouvements de grève et la forte reprise du trafic aérien, les annulations et les retards se sont accumulés. Résultats : les délais de traitement de demandes de remboursement se sont allongés. Mais ce n’est pas la seule raison. Selon Raoul Agoudavi, spécialiste des indemnisations de passagers, certaines compagnies low-cost ne jouent pas le jeu. "La compagnie avance des circonstances extraordinaires pour ne pas indemniser leurs passagers, comme 'collision avec un oiseau' ou 'météo défavorable' alors que nous, dans notre procédure, on vérifie en premier lieu les raisons du retard. De telle sorte que si la compagnie refuse, on puisse avoir recours au tribunal", explique-t-il.