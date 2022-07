Vols low cost : les secrets des billets à petits prix

Pour le savoir, direction le tarmac d'Orly, sous les appareils de cette compagnie low-cost long courrier. La première astuce de sa directrice pour réduire les dépenses est de choisir un seul et même modèle d'avion pour toute la flotte. Ce modèle a aussi une des soutes les plus grandes. Et l'entreprise compte bien la rentabiliser, quitte à charger des marchandises en plus des bagages. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.