Votre pouvoir d'achat : forte hausse de la taxe foncière

Jean-Claude et ses filles ont sorti la calculatrice. Cette année 2022, la taxe foncière augmente fortement pour ce retraité. Plus de 13% d'augmentation pour la ville de Pau, l'une des plus fortes hausses en France cette année. La municipalité rappelle qu'elle a baissé sa taxe foncière ces dernières années, mais qu'une hausse était nécessaire en 2022, après la crise sanitaire pour poursuivre les investissements en cours.