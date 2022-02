Vous comptez toujours en francs ?

Ce jeudi matin dans le marché de Rieumes (Haute-Garonne), on a posé la question à quelques passants, histoire de se rafraichir la mémoire. Combien vaut un euro ? Ce calcul, plus d'un Français sur quatre le pratique régulièrement. Et pourtant, le franc n'a plus cours depuis 20 ans. Mais pour certains, il reste une référence. Il y a même des commerçants qui l'affichent encore.