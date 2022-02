Vous faites les comptes : une journée dans le budget d’une famille

Manger, se chauffer ou se déplacer, un défi du quotidien pour la famille Louiggi et ses cinq enfants. Avec les allocations et son congé parental, Isabelle touche 1 200 € par mois. Son mari, chef de chantier, gagne 2 100 € par mois. Cela leur fait donc 3 300 € par mois. Mais les dépenses sont nombreuses, à commencer par la nourriture. Aujourd'hui, c'est pizza maison. Meilleures que les industrielles selon les enfants et surtout moins chères.