VIDÉO - Accès à des promotions et démarches simplifiées : le succès de la carte Familles nombreuses de la SNCF

La carte Familles nombreuses, créée en 1921, connaît un nouveau regain d’intérêt. Le nombre de demandes est ainsi passé de 100.000 à 150.000 en 2023. Il faut dire que ses avantages sont de plus en plus intéressants, y compris dans certaines enseignes, comme le montre ce reportage de TF1.

Avec cinq enfants, Élodie bénéficie de la carte Familles nombreuses. Pourtant, elle ne l’a pas toujours demandée. "Faire sa carte familles nombreuses, franchement, c'était une galère. Donc, j'ai eu plein de périodes où je n'avais pas le courage. Je me disais : 'je vais attendre la prochaine fois où j'en ai vraiment besoin pour la faire'", explique-t-elle dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. Mais en période d’inflation, il est difficile de se passer de ses avantages.

85 enseignes partenaires

Historiquement, on la demandait surtout pour une raison : "Pour les tickets de train moins chers", avance une mère de famille. Mais aujourd’hui, c’est bien plus que cela. Désormais, 85 enseignes partenaires proposent des réductions, notamment pour les musées, le matériel sportif, ou encore les cours de musique. Même l'alimentaire est concerné. Ainsi, un nouveau partenariat avec l'enseigne Intermarché verra le jour dès la fin du mois de janvier avec 10% de réduction sur les produits de marque distributeurs.

Des bons plans qui séduisent et une démarche simplifiée. La demande de carte se fait à présent en ligne. L'organisme qui les délivre recevait habituellement 100.000 demandes par an. En 2023, ils en ont reçu 150.000, soit presque 50% d'augmentation. "On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin en termes d'information. Beaucoup de familles ne savent pas qu'elles sont éligibles", souligne Jacques Velot, directeur transport & décarbonation.

Pourtant, les conditions sont simples : une famille, même recomposée, peut bénéficier de la carte à partir de trois enfants, dont au moins un mineur ou cinq enfants, même majeurs. En cas de doute, il existe un simulateur en ligne. Il vous permet de savoir en quelques clics si vous êtes éligible ou non à la carte Familles nombreuses.