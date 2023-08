Y a-t-il des périodes à éviter pour déménager ? Le 13H à vos côtés

Y a-t-il des périodes à éviter pour déménager ?

Oui, les périodes les plus chargées, comme les vacances d’été, les week-ends ou les jours fériés. Prenons le 15 août : les déménageurs accepteront de faire le travail, mais vous l'imaginez bien, c’est clairement à éviter, car beaucoup plus cher. Un conseil : déménagez plutôt en semaine et vérifiez la convention collective de votre entreprise, elle prévoit parfois des journées déménagement.

Encore faut-il choisir ses déménageurs : doivent-ils obligatoirement faire un devis ?

Oui, c’est obligatoire et gratuit même si les déménageurs se déplacent chez vous pour le faire. Attention : des prestations peuvent toujours se rajouter, comme l’utilisation d’un monte-charge ou de la main d’œuvre en plus.