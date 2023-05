Mon voisin entrepose toutes sortes de déchets dans son jardin, en a-t-il le droit ? Le 13H à vos côtés

Le voisin de Dominique, de Climbach, dans le Haut-Rhin, entrepose toutes sortes de déchets dans son jardin. En a-t-il le droit ?

Que faire quand le jardin de votre voisin prend des airs de décharge ? Celui du voisin de Dominique est un capharnaüm, un bric-à-brac, un vaste bazar, enfin, vous l’appellerez comme vous voulez. Plusieurs riverains se plaignent de cette situation. Cela attire des d’une part des nuisibles, mais Dominique nous précise aussi que selon lui, tous ces objets sont entreposés au-dessus de la zone de captage d’eau de la commune. Il y a donc des risques de pollution.

Alors, que peut-il faire ? Globalement, il y a deux moyens d’action. Le premier, c’est de mettre en avant le fameux "trouble anormal de voisinage". D’abord directement auprès de son voisin : on va lui expliquer la gêne, le trouble que crée la présence de ces déchets. S’il ne réagit pas, on saisit un conciliateur de justice, on voit mal comment il ne pourrait ne pas donner raison à Dominique dans ce cas-là. Et enfin, il faut saisir le tribunal judiciaire.