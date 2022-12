01,02,03,04,05 : vous pourrez désormais déménager sans changer votre numéro de téléphone fixe

"Les numéros fixes en outre-mer restent propres à chaque territoire et tout abonné peut déménager au sein de son territoire en conservant son numéro. En revanche, il n'est toujours pas possible de conserver son numéro fixe en déménageant dans un autre territoire ultramarin ou en métropole", a rapporté l'Autorité de régulation des télécoms. Cette décision répond à un "besoin pratique" pour les particuliers et un enjeu économique pour les entreprises. "Un déménagement de quelques kilomètres, dans une commune voisine située dans une ZNE différente, suffisait pour qu'une entreprise soit confrontée à la perte de son numéro de téléphone fixe", a-t-elle ajouté.