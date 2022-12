Moins 10% de consommation électrique : les Français convertis à la sobriété énergétique ?

Ce sens des priorités, Farah l’a bien compris, notamment en passant son chauffe-eau en mode "vacance" dès qu'elle sort de chez elle. La jeune femme a également changé ses anciens convecteurs, et les résultats sont déjà visibles sur ses factures. "J'économise 50 euros par mois", nous explique-t-elle, "donc c'est énorme !". Un autre moyen de faire des économies, c’est l’isolation par l’intérieur. On lui a proposé de changer les fenêtres, mais cela lui aurait coûté plus de 20.000 euros. Alors, elle se contente de petits travaux, mais qui ont chacun leur part d'efficacité.