15 astuces pour nettoyer ses ustensiles en cuivre

Premier métal travaillé par l’homme en même temps que l’or, le cuivre habille de nombreux ustensiles de cuisine. Au fil du temps, le matériau se ternit et adopte une teinte vert-de-gris. Pour redonner de l’éclat à des objets en cuivre et éliminer les taches d’oxydation formées en surface, il existe des astuces dont la plupart s’avèrent naturelles.

Exploité dès l’Antiquité, le cuivre se révèle particulièrement sensible aux aliments acides. Mais même en faisant attention, le matériau perd inévitablement de sa superbe. Plus qu’un défaut esthétique, les traces d’oxydation représentent un risque pour le tube digestif si celles-ci entrent en contact avec des aliments. Appliquer des astuces toutes simples permet de s’en prémunir. Après chacune d’elles, il est nécessaire de rincer l’ustensile en cuivre avec de l’eau tiède, puis de le sécher aussitôt à l’aide d’un chiffon propre et doux afin d’éviter les traces.

Comment utiliser le citron et le sel pour nettoyer du cuivre ?

Le citron fait partie de ces ingrédients naturels qui font des merveilles dans le domaine ménager. Mélanger le jus d’un citron avec une cuillère à soupe de sel fin et deux cuillères à soupe de farine permet de former une pâte. Elle s’applique ensuite sur le cuivre avec un chiffon doux.

À défaut de sel, cela fonctionne aussi avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Plus simple, cette autre astuce qui consiste à couper un citron en deux pour le passer sur la surface fait retrouver au cuivre son éclat lumineux.

Le gros sel peut être associé à un autre ingrédient, en l’occurrence le vinaigre blanc. Dans une bassine remplie d’eau chaude, on verse 1/2 litre de vinaigre blanc avant d’y plonger l’ustensile en cuivre. On le sort pour le saupoudrer de gros sel puis on le replonge une bonne dizaine de minutes.

Nettoyer un ustensile en cuivre avec du savon, de la lessive ou des cristaux de soude

Si vous avez du savon ou de la lessive liquide sous la main, plongez une éponge propre dans une bassine d’eau chaude dans laquelle vous aurez dilué l’un des deux produits. Frottez doucement le cuivre.

En cas d’objets très encrassés, mieux vaut avoir recours aux cristaux de soude. Faites tremper quelques minutes l’ustensile cuivré dans un bain d’eau chaude additionné de cristaux de soude.

Le savon noir représente un excellent détachant écologique. On le dilue en petite quantité dans une bassine d’eau chaude, puis on y plonge une éponge avant de l’utiliser pour frotter.

Légumes, ketchup, vin rouge… : les astuces insolites les plus efficaces

Beaucoup plus surprenantes, d’autres solutions naturelles ont le mérite de fonctionner à la perfection. Dans le bac à légumes, récupérez un vert de poireau ou une feuille verte de chou pour frotter le cuivre qui a besoin de brillance. Le cœur d’un oignon coupé en deux peut aussi faire l’affaire.

Encore plus curieuse, l’astuce du ketchup a fait ses preuves. Déposez-en sur un chiffon doux et frottez l’ustensile. Au rayon boissons, le Coca-cola permet de lutter efficacement contre l’oxydation. Imbibez un chiffon propre du soda et utilisez-le pour nettoyer les zones tachées. Le cuivre oxydé revient aussi très bien grâce à un mélange composé de vin rouge chauffé et de chicorée en poudre.

Enfin, un cuivre peu sale se nettoie avec du papier journal roulé en tampon. N’oubliez pas de frotter énergiquement.