22 ans de ski gratuit : l'étonnant concours de la station des Deux Alpes

"Les parents, calibrez vos accouchements pour la bonne date et la bonne heure. Et dès que les petits sont nés, vous nous envoyez un acte de naissance, et on sera heureux de leur offrir 22 ans de ski gratuit", lance le directeur de l’office de tourisme aux 2 Alpes, Eric Bouchet. Si le concours est ouvert à tous (avec un formulaire dédié sur le site de la station), les candidatures ne devraient pas se bousculer. À titre de repère, en France métropolitaine, quelque 12.000 accouchements gémellaires ont lieu chaque année, soit 1,6% des naissances seulement.