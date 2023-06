3 conseils pour éviter les cambriolages cet été

Selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et le ministère de l'Intérieur, publiée le 16 mai, les autorités ont recensé près de 211.400 cambriolages en 2022. Ce chiffre, qui correspond à une augmentation de plus de 18 % par rapport à l’année 2021, vous fait froid dans le dos alors que vous attendez sans doute les vacances d’été avec impatience. D’autant plus qu’un quart des cambriolages ont lieu en juillet et août, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Pour partir l’esprit tranquille et profiter pleinement de vos vacances, sachez qu’il existe des moyens pour protéger efficacement votre maison.