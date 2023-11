3 "sapins" de Noël alternatifs à adopter cette année

Les préoccupations écologiques et éthiques s’imposent désormais dans les décorations de Noël. Le fait maison, les sapins en bois, en livres ou accrochés au mur deviennent des alternatives dans les maisons. Et pourquoi ne pas décorer vos plantes déjà présentes dans votre intérieur ?

À l’approche des fêtes de Noël, l’installation d’un sapin naturel peut poser problème. Prix coûteux, manque de place, conscience écologique… Les sapins de Noël changent au fil des ans, et le minimalisme prend de l’ampleur. Avec les confinements à répétitions en 2020 et 2021, le bricolage et les travaux manuels sont en vogue dans les familles.

Des sapins faits maison ?

Si vous désirez fêter Noël, mais que vous n'avez pas la place d'accueillir un arbre imposant dans votre salon, vous pouvez faire le choix d'un sapin minimaliste, fait par vos soins et à moindre coût.

Il vous suffira simplement de quelques branches de bois, sur lesquelles vous accrocherez des guirlandes LED et des ficelles pour lier le tout, avant de suspendre vos décorations de Noël basiques par-dessus. Le résultat : un arbre de Noël mural simple, mais qui fait son effet, accompagné d’une bougie ou d’un spray à la senteur du sapin pour optimiser l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Le "book tree" à la mode

Depuis quelques années, il n’est pas rare de voir passer sur les réseaux sociaux des "book tree", ces sapins de Noël faits uniquement à partir de livres. Une alternative qui plaira aux amoureux de bouquins.

Alors, empiler sa collection d’ouvrages, de façon pyramidale et en quinconce, permet aux fous de lecture de ressortir leurs plus beaux livres, de les décorer, et de les mettre en valeur sous une autre forme. De plus, ce sapin de papiers sera totalement en adéquation avec la période festive et se conservera bien plus facilement que l’entretien d’un vrai sapin.

Transformer ses plantes en arbres de Noël ?

Si vous possédez déjà des plantes dans votre logement, et que vous ne souhaitez pas faire l'acquisition d’un énième sapin de Noël, la solution est toute trouvée : accrochez vos propres guirlandes et boules directement sur l’arbuste, afin d’avoir un arbre de Noël des plus originaux. Vos cactus, fleurs, palmiers ou yuccas de Noël, eux aussi, ont droit à leurs quelques ornements au bout de leurs branches.

Pour les plus originaux et pragmatiques, pourquoi ne pas fabriquer son arbre de Noël en empilant des cartons ? Ou à base de palettes en bois ? De boîtes d’œufs décorés pour l’occasion ? Une multitude d’alternatives toutes plus originales les plus que les autres sont possibles, réalisables, réutilisables et sans avoir à ouvrir votre portefeuille.