4 astuces simplissimes pour fixer au mur sans faire de trou

On en trouve dans les magasins de bricolage. Ces bandes adhésives sont particulièrement résistantes et peuvent supporter jusqu'à cinq kilos. Pratiques et rapides à mettre en place, elles épousent les contours d'un tableau, cadres ou d'un miroir et les fixent durablement au mur sans besoin de faire de trous. Vous trouverez des adhésifs pour différents types de matière : pour le PVC, pour le verre, voire le bois. Il est même possible d’opter pour des bandes spécialisées pour l'extérieur afin de fixer une boîte aux lettres ou un nichoir à oiseaux.