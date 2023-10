4 bonnes raisons de craquer pour le papyrus

Si vous voulez décorer un bassin ou des berges, le papyrus est idéal. En effet, cette plante, originellement, se développe dans les zones marécageuses et humides d'Afrique tropicale, dans les marais et le long des cours d'eau. C'est une plante aquatique qui fera le plus bel effet dans votre jardin… À condition que les températures ne soient pas trop basses. Si le climat est trop tempéré, il est possible de la cultiver, mais on préférera la conserver en pot sous une véranda.