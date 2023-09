5 astuces insolites pour faire briller l'intérieur de sa voiture

Quand on nettoie sa voiture, on a tendance à privilégier l'extérieur et à négliger l'intérieur. Pourtant, il accumule la poussière, les taches, les poils d'animaux, les bactéries, les résidus de nourriture… Et hors de question de conduire dans un environnement vicié ! L'intérieur de votre voiture mérite d'être chouchouté et il est possible de le nettoyer sans passer par la station de lavage. On vous livre cinq astuces insolites pour faire briller l'intérieur.